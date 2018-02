Sepultura, le foto del concerto di Roma del 27 febbraio 2018

I Sepultura si sono esibiti martedì 27 febbraio 2018 all’Orion di Ciampino (Roma). Di seguito le foto del concerto.

La metal band brasiliana è protagonista del nuovo tour da headliner per “Machine Messiah”, nei negozi da gennaio 2018, e per l’occasione di sono fatti accompagnare dai tedeschi Obscura e dagli americani Goatwhore e Fit For An Autopsy.

Il 2018 è il ventesimo anniversario della seconda storia dei Sepultura, un lungo capitolo nel quale il ruolo di frontman è passato da Max Cavalera a Derrick Green, frontman statunitense entrato nella lineup dopo la pubblicazione di “Roots” e con i quali ha registrato ben otto album. Green si è unito ai membri storici Andreas Kisser e Paulo JR.

Il tour, per il quale è prevista una seconda tappa italiana a Milano il 28 febbraio, proseguirà per tutto il mese di marzo e toccherà città come Berlino, Monaco, Londra e Parigi.

Sepultura, le foto del concerto di Roma

Foto a cura di Fabrizio Di Bitonto

