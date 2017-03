Sergio Sylvestre, le foto del concerto a Milano del 31 marzo 2017

Dopo una prima data a Roma, Sergio Sylvestre ha raddoppiato con un concerto ai Magazzini Generali di Milano: le foto della serata del 31 marzo 2017. Lo scorso mese il cantante è stato piuttosto impegnato, tra la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Con te” e il duetto con i Soul System sulle note di “Vorrei la pelle nera” di di Nino Ferrer.

“Con te” ha anticipato il primo album di Sergio Sylvestre, dal titolo omonimo: “Un disco che evidenzia in alcuni brani le grandi potenzialità di Sergio Sylvestre, mentre in altri splende la sua capacità di adattarsi a generi differenti e a farli propri. Un valore aggiunto della nostra musica, già pronto a un discorso più internazionale. Ha bisogno della giusta spinta emotiva e di qualche gradino in più per crescere e fare il grande salto, ma le premesse sono davvero ottime.” (La recensione dell’album)

Fotografie a cura di Mairo Cinquetti.

