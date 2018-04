Sfera Ebbasta, le foto del concerto di Modena del 7 aprile 2018

Sfera Ebbasta si è esibito sabato 7 aprile 2018 al Vox Club di Nonantola (MO). Di seguito le foto del concerto.

Parte dal club emiliano il tour del rapper milanese, il cui tour durerà per buona parte della primavera per poi proseguire durante l’estate. “Rockstar” è il terzo disco della sua carriera ed è riuscito ad ampliare ancora di più il successo del precedente disco omonimo, con il quale aveva debuttato nella prestigiosa etichetta d’Oltreoceano Def Jam. Il rapper è infatti riuscito a diventare, nella prima parte dell’anno, uno dei nomi di riferimento della trap internazionale grazie anche alle collaborazioni con Tinie Tempah e Rich the Kid.

Sfera Ebbasta è inoltre il primo artista italiano ad arrivare nella Top 100 mondiale della piattaforma di streaming musicale Spotify.

Foto a cura di Roberta Tagliaferri

Sfera Ebbasta, le foto del concerto di Modena

Comments

comments