Sfera Ebbasta, le foto del concerto di Padova del 12 maggio 2018

Sfera Ebbasta si è esibito sabato 12 maggio 2018 al Gran Teatro Geox di Padova. Di seguito le foto del concerto.

Il successo del rapper di Cinisello Balsamo a livello nazionale si è rispecchiato anche nel tour primaverile nei club, andato sold out per tutte le date in programma già in prevendita e per alcune città (Milano) la richiesta è stata così alta che ha costretto gli organizzatori all’aggiunta di nuove serate. Mancano ancora quattro concerti prima della fine di questa parte del tour, che toccheranno le città di Bologna, Venaria Reale (TO) e Roma.

Il 4 maggio è uscito “Peace and love”, il singolo scritto a sei mani con Ghali e il produttore Charlie Charles che si candida già da oggi a singolo dell’estate. Dal primo luglio partirà inoltre la leg estiva del nuovo tour, che lo vedrà esibirsi ad esempio al Lucca Summer Festival, al Rugby Sound di Legnano, al Rock In Roma e nel piemontese Flowers Festival.

Foto a cura di Pietro Rizzato

Sfera Ebbasta, le foto del concerto di Padova

