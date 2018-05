Sfera Ebbasta, le foto del concerto di Venaria Reale (TO) del 18 maggio 2018

Sfera Ebbasta si è esibito venerdì 18 maggio 2018 al Teatro Della Concordia di Venaria Reale (TO). Di seguito le foto del concerto.

Il successo del rapper di Cinisello Balsamo a livello nazionale si sta rispecchiando anche nel tour primaverile nei club, andato sold out per tutte le date in programma già in prevendita e per alcune città (Milano) la richiesta è stata così alta che ha costretto gli organizzatori alla programmazione di nuove serate. Manca solo lo show di Roma ad un tour che, dopo una pausa di poco più di un mese, lo vedrà esibirsi ad esempio al Lucca Summer Festival, al Rugby Sound di Legnano, al Rock In Roma e nel piemontese Flowers Festival.

Il 4 maggio è uscito “Peace and love”, il singolo scritto a sei mani con Ghali e il produttore Charlie Charles che si candida già da oggi a singolo dell’estate.

Foto a cura di Franco Rodi

Sfera Ebbasta, le foto del concerto di Venaria Reale (TO)

