Shellac, le foto del concerto di Livorno del 9 agosto 2017

Gli Shellac si sono esibiti mercoledì 9 agosto 2017 alla Fortezza Vecchia di Livorno. Di seguito le foto del concerto.

Gli Shellac sono una delle band icone dell’alternative rock statunitense e proprio nel 2017 festeggia il venticinquesimo anno dalla fondazione: il trio, nato nel 1992 dalla mente del produttore Steve Albini, arriverà due anni dopo al disco di debutto “At Action Park”. Dal 1994 ad oggi la band ha pubblicato solo cinque album, con l’ultimo capitolo “Dude Incredible” uscito nel 2014. La band di Chicago, nata come un passatempo per i tre musicisti, non ha mai avuto alcuna intenzione di andare a sostituire l’attività professionale dei tre componenti; le esibizioni live, tra le quali spiccano i concerti annuali al catalano Primavera Sound, vengono infatti pianificate tenendo conto dei loro impegni.

Il concerto degli Shellac è inserito all’interno della programmazione estiva di Fortezza Vecchia, costruzione tra le più storiche della cittadina toscana risalente al Sedicesimo Secolo. Nel lungo calendario che si estende da maggio a settembre, oltre a manifestazioni musicali hanno trovato spazio rassegne di carattere enogastronomico, geografico e artistico. Agli eventi della Fortezza Vecchia si affiancano quelli che si tengono presso la Quadratura dei Pisani.

Foto a cura di Sebastiano Bongi Tomà

Comments

comments