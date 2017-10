I Sigur Rós si sono esibiti martedì 17 ottobre 2017 al Mediolanum Forum di Assago (MI), in quella che è la loro unica data italiana. Di seguito le foto del concerto.

La band islandese festeggia nel 2017 il ventesimo anniversario dalla pubblicazione di “Von”, il disco di debutto che ha catapultato sin da subito il combo di Reykjavík nell’olimpo dei nomi importanti del rock europeo. Una carriera ricca di soddisfazioni e costellata da sette studio album (l’ultimo, “Kveikur”, è uscito nel 2013) e che vede Jónsi, frontman e chitarrista del gruppo, come membro cardine del gruppo.

Per la prima volta dopo diversi anni, in questo tour europeo autunnale, la band ha scelto di non farsi accompagnare da nessun gruppo di supporto, optando per la formula di due set diversi intervallati da una breve pausa. Le due setlist, oltre a proporre molti dei brani più apprezzati della loro discografia, presentano anche alcuni brani che entreranno a far parte dell’ottavo album di prossima pubblicazione, come ad esempio il singolo “Óveður” rilasciato lo scorso anno.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Sigur Rós, le foto del concerto a Milano del 17 ottobre 2017

Comments

comments