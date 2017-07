Silvestri, Consoli, Gazzè, le foto del concerto a Barolo del 14 luglio 2017

Daniele Silvestri, Carmen Consoli e Max Gazzè si sono esibiti per la prima delle due date in programma al Collisioni Festival di Barolo, venerdì 14 luglio 2017.

I tre cantautori hanno deciso di dar vita ad uno show unico nel suo genere, dividendo il concerto in tre atti: una prima parte dedicata ad alcuni artisti emergenti che avranno l’occasione di calcare un palco così importante assieme ad artisti affermati, una seconda parte dove il trio si esibisce congiuntamente e infine una parte dove Max, Carmen e Daniele, accompagnati dalle rispettive band, daranno vita a tre veri e propri concerti da solisti.

Al momento non sono in calendario altre date del trio, se non la seconda data programmata sempre a Barolo, il 15 luglio 2017, ma dato il successo che ha avuto l’esperienza passata tra Fabi, Silvestri e Gazzè non è da escludere che la formula possa venire replicata con gli stessi risultati.

Non è infatti un mistero che i tre artisti italiani si fermeranno per qualche giorno in terra piemontese per potersi concentrare su questo progetto comune. Non ci resta che attendere gli sviluppi e nell’attesa guardarci le foto del concerto di questa sera.

Fotografie a cura di Riccardo Medana

