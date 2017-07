Simple Minds, le foto del concerto a Bologna del 25 aprile 2017

Per l’anniversario della liberazione d’Italia, il 25 aprile, i Simple Minds hanno suonato a Bologna: di seguito, le foto del concerto al Teatro Auditorium Manzoni. Durante questa tournée la band sta proponendo al pubblico un insieme di propri brani storici in chiave acustica (“Simple Minds Acoustic“ è il nome del tour), rivisitati e riarrangiati, con una formula che si è rivelata vincente.

Nei prossimi giorni si terranno gli ultimi concerti nel nostro Paese, al Teatro Verdi di Firenze e al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Per informazioni sui prezzi dei biglietti, qui il calendario delle date. Ad aprire i concerti del tour, KT Tunstall, grintosa cantautrice scozzese che si muove tra il blues e il rock alternativo.

Fotografie a cura di Robin T Photography (Roberta Tagliaferri).

