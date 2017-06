Simple Plan, le foto del concerto a Padova del 14 giugno 2017

Ieri sera i Simple Plan hanno fatto tappa al Gran Teatro Geox di Padova. Il gruppo canadese è nel nostro Paese per celebrare i quindici anni dal debutto del loro primo album con il tour omonimo “No Pads, No Helmets…Just Balls 15th Anniversary”. I Simple Plan il 16 giugno suoneranno al Fabrique di Milano per l’ultima e attesa data del loro tour europeo. Di seguito, le foto del concerto del 14 giugno 2017.

Nel 2016 è uscito il loro ultimo album “Taking One For The Team” che ha debuttato al primo posto su iTunes in dieci paesi. Il disco è stato prodotto da Howard Benson.

Fotografie di Giuseppe Craca

Comments

comments