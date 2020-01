Sinéad O’Connor, le foto del concerto di Torino del 19 gennaio 2020

Sinéad O’Connor si è esibita all’Hiroshima Mon Amour di Torino lo scorso 19 gennaio per quella che è stata la terza e ultima data italiana del “The 786 Tour” dopo le tappe di Pordenone e Parma.

La cantante irlandese, dopo un periodo a dir poco turbolento soprattutto da un punto di vista strettamente personale, che ha messo in allarme i fan di tutto il mondo, ha per fortuna ritrovato la sua dimensione convertendosi all’Islam nel 2018, e cambiando il suo nome in Shuhada’ Sadaqat.

Sebbene l’ultimo disco di inediti, “I’m Not Bossy, I’m the Boss”, risalga al 2014, la controversa artista è tornata a calcare i palchi internazionali riscuotendo consensi ovunque, come dimostra da ultimo il sold-out torinese del 19 gennaio. La scaletta ha spaziato all’interno di buona parte della carriera della O’Connor, senza dimenticare “Nothing Compares 2 U”, la cover di Prince che ha dato il via al successo della cantautrice.

Foto a cura di Omar Lanzetti

