Sofi Tukker si è esibita giovedì 13 settembre 2018 al Circolo Magnolia di Segrate (MI). Di seguito le foto del concerto.

Dopo una serie di EP e di collaborazioni, tra cui il brano “Batshit” utilizzato da Apple per lo spot di iPhone 8, il duo newyorkese è in tour per promuovere i brani di “Treehouse”, il loro disco di debutto nei negozi da aprile 2018 distribuito dall’etichetta specializzata in musica dance Ultra Music.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

