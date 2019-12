Sofi Tukker, le foto del concerto di Milano dell’8 dicembre 2019

I Sofi Tukker hanno portato il loro coloratissimo show al Fabrique di Milano l’8 dicembre 2019, dopo il sold out registrato lo scorso anno al Circolo Magnolia di Segrate (MI). Il duo composto da Sofi (Sophie Hawley-Weld) e Tukker (Tucker Halpern) si è formato nel 2014 a New York, e da allora sta facendo sentire prepotentemente il proprio nome nel panorama EDM non solo statunitense, ma anche europeo.

Dopo aver ottenuto una nomination come “Best Dance Recording” ai Grammy 2017 per il loro primo singolo “Drinkee”, che ha superato i 64 milioni e mezzo di stream e ha raggiunto la vetta delle classifiche Spotify in molti Paesi, per il duo è iniziato un periodo d’oro, che ha visto il suo culmine proprio nel 2019, sul palco del Coachella Festival, accanto ai nomi più importanti della musica mondiale come Ariana Grande, J Balvin e Wiz Khalifa, e che continua fino ad oggi con un tour mondiale decisamente fortunato, che ha toccato per l’appunto anche in Italia per questa unica data.

