Soul System, le foto del concerto a Milano del 5 maggio 2017

Il gruppo veneto sarà impegnato per altre sei date : il 13 maggio a Torino (Piazza San Carlo), per proseguire il 10 giugno a Valdobbiadene – TV (Villa dei Cedri), il 15 luglio ad Asti (Astimusica), il 17 luglio a Rimini (Rose & Crown Festival), il 3 agosto a Pavullo nel Friganano – MO (Festa Provinciale ASOP), il 20 agosto a Monopoli – BA (Coccaro Beach).

Dopo la data zero al Campus Industry di Parma, ieri sera i Soul System ai Magazzini Generali di Milano hanno inaugurato il loro tour. Nel repertorio dei vincitori di X Factor 11 ci sono alcuni loro pezzi più tutte le cover eseguite nel talent show di Sky Uno, a cominciare da “Holy Grail” di Jay-Z fino a “Thinking out loud” di Ed Sheeran. Di seguito, le foto della serata del 5 maggio 2017 .

