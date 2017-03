Soundwalk Collective, le foto del concerto a Milano del 28 marzo 2017

Il 28 marzo 2017 i Soundwalk Collective hanno proposto la loro performance alla Triennale di Milano: ecco le foto del concerto. Il 7 aprile sarà pubblicata “Before Music There Is Blood”, collaborazione che ha visto i Soundwalk Collective affiancati dal prestigioso Conservatiorio di Shanghai, dal Conservatorio di Stato Rimsky – Korsakov di San Pietroburgo e dal Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli. Il progetto ha portato i musicisti a lavorare con gli studenti delle tre accademie, e infine e riflettere sull’essenza di musica, composizione e armonia.

Il collettivo è formato da artisti e musicisti, tra New York e Berlino, che realizzano insieme concept album, installazioni sonore e performance live. Ad accompagnare la performance “Before Music There Is Blood” c’è anche un film omonimo, girato da Éponine Momenceau all’interno del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli.

Fotografie a cura di Daniele Baldi.

