I Soviet + L’Elettricità, le foto del concerto di Udine del 15 novembre 2017

I Soviet + L’Elettricità è il progetto di Massimo Zamboni che si è esibito mercoledì 15 novembre 2017 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Di seguito le foto del concerto.

Nato grazie anche al contributo degli utenti del portale Musicraiser (il sito di crowfunding tramite il quale sono stati raccolti quasi 15mila euro per la promozione del tour), “Il Soviet + L’Elettricità” è il nuovo progetto teatrale creato da Massimo Zamboni, chitarrista emiliano noto per aver militato nei CCCP e nei CSI. Un progetto coraggioso che racconta in musica, e con l’aiuto anche del repertorio più politico delle band citate, uno dei capitoli più celebrati e contemporaneamente discussi dello scorso secolo.

Con uno stile marziale, che si rispecchia nella scarna scenografia e negli abiti militari, brani come “Marcia Funebre”, “Guerra e Pace”, “CCCP”, “Radio Kabul” e la conclusiva “SSSR” hanno caratterizzato quello che non è un vero e proprio concerto ma un comizio musicale nel quale vengono riproposti anche iconografie e filmati d’epoca. Ad accompagnare Zamboni collaboratori con i quali ha lavorato nel corso degli anni, tra i quali spiccano Angela Baraldi, Max Collini degli Offlaga Disco Pax e Fatur, che riprende il suo ruolo di Artista Del Popolo.

I Soviet + L’Elettricità terminerà il prossimo 7 dicembre con uno spettacolo a Reggio Emilia.

I Soviet + L’Elettricità, le foto del concerto di Udine

