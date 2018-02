Soy Luna, le foto del concerto di Padova del 6 febbraio 2018

Il cast della telenovela argentina “Soy Luna” si è esibito martedì 6 febbraio 2018 alla Kioene Arena di Padova. Di seguito le foto del concerto.

“Soy Luna” è la serie televisiva latinoamericana che ha preso il testimone di “Violetta” come format più seguito dagli adolescenti; come per il programma con protagonista Martina Stoessel, anche “Soy Luna” ha ottenuto importanti numeri a livello nazionale, prima in TV (su Disney Channel) e poi nel tour europeo che già in prevendita ha visto il sold out per alcune date.

Con la presenza nelle esibizioni europee di tutti gli attori della telenovela, insieme ad un numeroso corpo di ballo a supporto, spicca per i fan nazionali la presenza di Ruggero Pasquarelli. Ex concorrente di X Factor (ci partecipò nel 2010 ancora minorenne), il 24enne abruzzese dopo una prima gavetta iniziale in trasmissioni Rai ha ottenuto un importante successo internazionale entrando, dal 2011, nel cast di Disney Channel. Iniziato a far parte del colosso dell’entertainment statunitense, ha partecipato ai format internazionali “In Tour”, “Violetta” e ovviamente in “Soy Luna”, dove ricopre il ruolo di protagonista. Per l’Italia è stato nello staff di “Get The Party”.

Soy Luna, le foto dello show di Padova

Foto di Giuseppe Craca

Comments

comments