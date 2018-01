Soy Luna, le foto del concerto di Torino del 24 gennaio 2018

Il cast della telenovela argentina “Soy Luna” si è esibito mercoledì 24 gennaio 2018 al PalaAlpitour di Torino. Di seguito le foto del concerto.

Uno dei format più di successo tra gli adolescenti negli ultimi anni, prendendo di fatto lo scettro di “Violetta” come serie più seguita del circuito Disney Channel. Un successo dai numeri importanti che sta portando a diversi sold out le tappe del tour europeo, iniziato proprio con un tutto esaurito a Barcellona.

“Soy Luna” presenta sul palco tutti gli attori della telenovela, compreso uno staff di ballerini a supporto. Tra i nomi spicca quello di Ruggero Pasquarelli, 24enne originario dell’Abruzzo e già noto per aver partecipato nel 2010 a X Factor. Dopo una breve esperienza professionale su Rai2, nel 2011 entra nel circuito Disney Channel collaborando per i format internazionali “In Tour”, “Violetta” e per la trasmissione “Get The Party”. Su “Soy Luna” ricopre il ruolo di Matteo, uno dei protagonisti della serie.

Soy Luna, le foto del concerto di Torino

Comments

comments