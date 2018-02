Soy Luna, le foto del concerto di Milano del 2 febbraio 2018

Il cast della telenovela argentina “Soy Luna” si è esibito venerdì 2 febbraio 2018 al Forum di Assago (MI). Di seguito le foto del concerto.

Erede designato della serie “Violetta”, “Soy Luna” è uno dei format più seguiti dagli adolescenti degli ultimi anni. Un successo dai grandi numeri che sancisce la leadership di Disney Channel in questo settore e che si sta confermando anche nelle tappe del tour europeo, per buona parte già sold out in prevendita.

Con la presenza di tutti gli attori della telenovela, insieme ad un numeroso corpo di ballo a supporto, spicca per il pubblico italiano la presenza di Ruggero Pasquarelli. Ex concorrente di X Factor (ci partecipò nel 2010 ancora minorenne), il 24enne abruzzese ha ottenuto negli ultimi cinque anni una fama internazionale grazie all’iniziale gavetta in trasmissioni Rai e, dal 2011, con l’ingresso in Disney Channel. Entrato a far parte del colosso dell’entertainment statunitense, ha fatto parte dei format internazionali “In Tour”, “Violetta” e ovviamente in “Soy Luna”, dove ricopre il ruolo di protagonista. Per l’Italia è stato nello staff di “Get The Party”.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Soy Luna, le foto del concerto di Milano

