Stereophonics, le foto del concerto di Milano del 5 febbraio 2018

Gli Stereophonics si sono esibiti lunedì 5 febbraio 2018 al Fabrique di Milano. Di seguito le foto del concerto.

Ormai sulla scena da più di vent’anni, gli Stereophonics sono una delle più note rock band gallesi di sempre e, grazie al debutto “Word Gets Around” e una discografia che ormai è arrivata a ben dieci capitoli, sono tuttora uno dei nomi più conosciuti del rock europeo. Una band che ha accarezzato più volte le vette delle classifiche di vendita britanniche e per molti anni ospite fisso dei festival in Terra D’Albione.

Attualmente gli Stereophonics, che girano attorno al duo composto da Kelly e Richard Jones (unici membri rimasti della prima formazione), sono in tour per promuovere l’ultimo lavoro “Scream Above the Sounds”, registrato tra il 2015 e il 2016 e uscito lo scorso autunno.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Stereophonics, le foto del concerto di Milano

