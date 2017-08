Steve Aoki, le foto del concerto a Gallipoli (LE) dell’8 agosto 2017

Steve Aoki si è esibito martedì 8 agosto 2017 al Parco Gondar di Gallipoli (LE) all’interno di Postepay Sound. Di seguito le foto del concerto.

Torna in Italia il DJ statunitense di chiare origini giapponesi (il padre è il wrestler Rocky Aoki), protagonista di lunghi tour nei club e festival di tutto il mondo. Attualmente in Europa per tutta l’estate, alla data in Salento seguirà un secondo concerto a Soverato (CZ) il prossimo 12 agosto. Il resto del tour europeo, che terminerà il 2 settembre in Gibilterra, toccherà nazioni come Germania, Francia, Spagna, Austria e Ucraina. Tra le date in programma, spicca il britannico V Festival (19 e 20 agosto). Alle serate nel Vecchio Continente seguiranno concerti negli Stati Uniti, in Cina e in Messico; la chiusura del tour sarà a fine ottobre con una doppia serata a Las Vegas.

Il 2017 è l’anno di pubblicazione del quarto lavoro in studio della sua carriera: “Kolony”, uscito a luglio per Ultra Music e Dim Mak (l’ultima è l’etichetta dello stesso Aoki), presenta tra le collaborazioni i nomi di Gucci Mane, T-Pain e 2-Chainz. Il disco arriva dopo i due volumi “Neon Future”, pubblicati tra il 2014 e il 2015, nei quali Aoki ha collaborato con Fall Out Boy, will.i.am, Machine Gun Kelly, Linkin Park, Snoop Dogg e il regista JJ Abrams.

Fotografie a cura di Luigi Rizzo

Comments

comments