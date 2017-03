Steve Hackett, le foto del concerto a Torino del 29 marzo 2017

Il tour di Steve Hackett, leggendario ex chitarrista dei Genesis, ha fatto tappa al Teatro Colosseo di Torino. Di seguito, le foto della serata del 29 marzo 2017. Hackett, accompagnato da un gruppo di ottimi strumentisti, durante questo tour non mancherà di riproporre classici della sua carriera solista e di quella con i Genesis come “Musical Box” e “Firth of Fifth”, oltre a pagine tratte da “Wind and Wuthering” di cui ricorre il 40ennale.

Dopo il sold out delle prime quattro date del “Genesis Revisited with Classic Hackett tour”, Steve Hackett tornerà in estate in Italia con altri quattro concerti. Primo appuntamento il 4 luglio a Bergamo (Lazzaretto), il 5 a Lignano Sabbiadoro (Beach Arena), il 7 a Pescara (Auditorium G.D’Annunzio), l’8 a Sogliano al Rubicone (Piazza Matteotti).

Fotografie a cura di Daniele Baldi

