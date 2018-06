Steven Wilson, le foto del concerto di Torino del 26 giugno 2018

Steven Wilson si è esibito martedì 26 giugno a Torino all’interno della rassegna Stupinigi Sonic Park. Di seguito le foto del concerto.

Il musicista britannico, fondatore dei Porcupine Tree, è uno dei musicisti più prolifici del progressive rock internazionale, avendo pubblicato in carriera più di quaranta dischi, rendendosi protagonista di numerosi tour mondiali, nei quali si inseriscono i cinque capitoli di una carriera solista iniziata dieci anni fa con “Insurgentes”.

Il musicista, attualmente in tour per promuovere quel “To the bone” nei negozi dallo scorso anno, è inserito all’interno della lineup della rassegna piemontese che, oltre a Jeff Beck che si è già esibito negli scorsi giorni, presenterà altri nomi di spicco come LP, Negrita, Caparezza e Deep Purple.

Foto a cura di Franco Rodi

