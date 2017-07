Sting, le foto e la scaletta del concerto a Locarno del 19 luglio 2017

Serata che ha visto come protagonista Sting, quella del 19 luglio 2017 al Moon and Stars di Locarno. Il non facile compito di aprire il concerto dello storico fondatore dei Police è toccato a Tom Odell, cantautore britannico che abbiamo visto in azione recentemente nell’unica data italiana al Pistoia Blues.

Il festival, che quest’anno taglia il traguardo della quattordicesima edizione, proseguirà fino al 22 luglio 2017. Dopo aver ospitato i concerti di Macklemore, Zucchero, Fedez e J-Ax, Jamiroquai, e appunto Sting, nei prossimi giorni sarà il turno di Clean Bandit e Imagine Dragons, che si esibiranno all’interno della suggestiva Piazza Grande di Locarno in una location attrezzata per ospitare oltre 12000 spettatori.

La scaletta del concerto di Sting al Moon and Stars di Locarno:

Synchronicity II

If I Ever Lose My Faith in You

Spirits in the Material World

Englishman in New York

Every Little Thing She Does Is Magic

She’s Too Good for Me

Petrol

Head

Fields of Gold

Shape of My Heart

Message in a Bottle

Ashes to Ashes – David Bowie cover

50,000

Walking on the Moon

So Lonely

Desert Rose

Roxanne / Ain’t no Sunshine

Encore:

Next to You

Every Breath You Take

Encore 2:

Fragile

Le foto del concerto di Sting e Tom Odell al Moon and Stars di Locarno

Fotografie a cura di Rodolfo Sassano.

