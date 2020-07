Subsonica, riprogrammato alla primavera 2021 il Microchip Temporale Club Tour

In seguito all’emergenza COVID 19 il “Microchip Temporale Club Tour” dei Subsonica è riprogrammato alla primavera 2021. I biglietti acquistati per le date precedenti resteranno validi per le nuove date.

La tournée, prodotta da Vertigo, partirà dalla Hall di Padova il 4 marzo 2021 (sold out) per poi proseguire il 5 e 6 marzo con due date consecutive (entrambe sold out) al VOX di Nonantola (MO), uno dei live club più celebri in Italia proprio dagli anni in cui “Microchip Emozionale” veniva pubblicato. Toccherà poi a Perugia (11 marzo), Senigallia (AN) il 12 e lo storico Live Club di Trezzo sull’Adda (MI) il 13 marzo (sold out). I Subsonica saranno poi a Napoli il 18 marzo, Mosciano Sant’Angelo (TE) e Bari rispettivamente il 19 e 20, e la settimana successiva al Capitol Fiera di Pordenone il 26 (sold out), a Marghera il 27 e a Brescia il 28. Il 31 marzo e il 1° aprile sarà poi la volta di Roma, all’Atlantico, e a seguire Firenze (2 aprile, Tuscany Hall), Milano per due date all’Alcatraz il 6 (sold out) e 7 aprile e gran finale nella loro Torino con tre appuntamenti consecutivi: 9, 10 e 11 aprile (10 e 11 sold out).

L’album “Microchip Temporale”, pubblicato a novembre 2019 (Sony Music), è la rielaborazione di “Microchip Emozionale” (1999) realizzata in complicità con 14 artisti: ACHILLE LAURO, COEZ, COMA_COSE & MAMAKASS, COSMO, ELISA, ENSI, FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, GEMITAIZ, MOTTA, M¥SS KETA, NITRO, LO STATO SOCIALE e WILLIE PEYOTE.

CALENDARIO AGGIORNATO GIOVEDÌ 4 MARZO @HALL – PADOVA – SOLD OUT VENERDÌ 5 MARZO @VOX – NONANTOLA (MO) – SOLD OUT SABATO 6 MARZO @VOX – NONANTOLA (MO) – SOLD OUT GIOVEDÌ 11 MARZO @AFTERLIFE – PERUGIA VENERDÌ 12 MARZO @MAMAMIA – SENIGALLIA (AN) SABATO 13 MARZO @LIVE CLUB – TREZZO SULL’ADDA (MI) – SOLD OUT GIOVEDÌ 18 MARZO @COMMON GROUND – NAPOLI VENERDÌ 19 MARZO @PIN UP – MOSCIANO SANT’ANGELO (TE) SABATO 20 MARZO @DEMODÈ – BARI VENERDÌ 26 MARZO @CAPITOL FIERA – PORDENONE – SOLD OUT SABATO 27 MARZO @CENTRO SOCIALE RIVOLTA – MARGHERA (VE) DOMENICA 28 MARZO @BRIXIA FORUM – BRESCIA MERCOLEDÌ 31 MARZO @ATLANTICO – ROMA GIOVEDÌ 1 APRILE @ATLANTICO – ROMA VENERDÌ 2 APRILE @TUSCANY HALL – FIRENZE MARTEDÌ 6 APRILE @ALCATRAZ – MILANO – SOLD OUT MERCOLEDÌ 7 APRILE @ALCATRAZ – MILANO VENERDÌ 9 APRILE @TEATRO CONCORDIA – TORINO SABATO 10 APRILE @TEATRO CONCORDIA – TORINO – SOLD OUT DOMENICA 11 APRILE @TEATRO CONCORDIA – TORINO – SOLD OUT

Durante il lockdown i Subsonica hanno pubblicato “Mentale Strumentale”, il nono album inedito, registrato e completato nel 2004. L’album è composto da 10 brani che simbolicamente descrivono un viaggio di esplorazione nello spazio. Le royalties sostengono la Fondazione Caterina Farassino, impegnata con il progetto “Respira Torino” a supporto degli ospedali di Torino e Asti, mediante la fornitura di dispositivi per l’emergenza sanitaria.

