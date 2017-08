Sud Sound System, le foto del concerto a Gallipoli (LE) del 12 agosto 2017

I Sud Sound System si sono esibiti al Parco Gondar di Gallipoli (LE) sabato 12 agosto 2017 all’interno di Postepay Sound. Di seguito le foto del concerto.

Il collettivo originario del Salento, ma che affonda le sue radici nella Bologna della seconda metà degli anni Ottanta, è attualmente in tour per promuovere “Eternal vibes”, il nono studio album uscito nel corso del 2017. La band sceglie di giocare in casa all’interno di un tour italiano che li ha visti protagonisti di diversi concerti open air e nei festival nazionali; il tour, che proseguirà con un altro concerto in Salento (il 13 a Taranto), proseguirà con altri concerti sparsi tra Lazio, Sicilia e Lombardia.

I Sud Sound System sono uno dei nomi tricolori in una lineup del Postepay Sound del Parco Gondar che presenta anche numerosi artisti di caratura internazionale. Tra gli artisti che si sono esibiti dalla fine di giugno a quelli che si esibiranno (il festival terminerà il 21 agosto con un concerto di Cristina D’Avena e Gem Boy) spiccano i nomi di Damian Marley, Manu Chao, Salmo, Litfiba, Shaggy, Martin Garrix, Sean Paul e Alvaro Soler (protagonisti di una serata da coheadliner), Mannarino e i Thegiornalisti.

Foto a cura di Luigi Rizzo

