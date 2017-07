Suicidal Tendencies, le foto e il report del concerto a Padova del 4 luglio 2017

Il concerto dei Suicidal Tendencies allo Sherwood Festival di Padova del 4 luglio 2017, seconda e ultima tappa italiana per quest’estate, poteva andare molto meglio. Alla base di questa affermazione ci sono almeno due cause che hanno minato il risultato finale della serata della band di Venice, uno dei quartieri più noti della Great Los Angeles.

La prima è che la band non è un nome da headliner di un più o meno grande open air estivo: la loro dimensione ideale resta quella più raccolta dei piccoli club, dei centri sociali (vedi il concerto di Roma della sera precedente, spostato al CSOA Forte Prenestino), una dimensione più grande, non inserita nel contesto di un festival, fa disperdere l’energia di uno dei nomi simbolo del crossover thrash. L’altra è la presenza di problemi tecnici a livello di suono che hanno pesantemente influito sull’esito finale: audio che, pur rimediato in corso d’opera, ha dato in diversi momenti un risalto troppo marcato alle chitarre, a discapito della sezione ritmica, e con la voce del frontman Mike Muir in diversi momenti non pervenuta.

Piatto forte di un vero e proprio minifestival hardcore punk iniziato nel tardo pomeriggio, nel quale si sono alternati diversi nomi della scena locale, i Suicidal Tendencies hanno avuto il compito di chiudere la serata con un’esibizione iniziata alle ore 22. La scaletta, rispetto alla calata italiana dello scorso inverno, offre più spazio all’ultimo lavoro “World Gone Mad” che, con le sue tre canzoni, si inserisce alla perfezione in una scaletta molto sbilanciata sul fattore nostalgia: il resto del concerto pesca a piene mani dal repertorio della prima parte di carriera del gruppo e da “Freedumb”, album che con la traccia “Cyco Vision” presa nella soundtrack del videogioco “Tony Hawk’s Pro Skater” ha permesso al gruppo di ottenere una seconda ondata di successo a fine anni Novanta. Un concerto che ha radunato tanti adulti ma, inaspettatamente, anche molti giovani: a testimoniarlo in parte la ventina di persone di sesso femminile salite sul palco durante “Possessed To Skate” e “I Saw Your Mommy” per quello che resta, a conti fatti, il più grande punto interrogativo di tutta la serata.

Dall’iniziale “You Can’t Bring Me Down”, allungata all’inverosimile manco fossero degli Steel Panther qualsiasi, l’esibizione dei Suicidal Tendencies è stata un gran lavoro di mestiere di una band che inizia a sentire il peso degli anni: pur essendo ancora impeccabile dal punto di vista musicale, il combo appare appesantito sul palco e Mike Muir, pur mettendocela tutta dall’inizio alla fine, con le sue movenze dopo un po’ diventa la macchietta di sé stesso. Impeccabile dietro alla batteria Dave Lombardo, il più noto degli ultimi tre ingressi avvenuti lo scorso anno: forte di un curriculum inattaccabile, il batterista di origini cubane conferma anche in questo contesto di essere uno dei nomi migliori sulla piazza.

I Suicidal Tendencies soddisfano le aspettative di chi è accorso in quel di Padova: una band, che ha fatto la storia del crossover thrash, che propone una scaletta infarcita di pezzi dell’epoca d’oro. Però è innegabile che il format sia ormai arrivato alle sue battute finali, al punto che lo stesso Mike Muir avrebbe affermato in una recente intervista che “World Gone Mad” potrebbe essere l’ultimo disco di una ultratrentennale carriera.

Nicola Lucchetta – Fotografie di Giuseppe Craca

