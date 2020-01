Sum 41, le foto e la scaletta del concerto di Milano del 28 gennaio 2020

L’Order In Decline Tour dei Sum 41 ha fatto tappa a Milano il 28 gennaio scorso per quella che è stata l’unica data da headliner della band canadese in terra nostrana. In apertura gli Zebrahead, formazione che chi ha amato il pop punk nel suo periodo di massimo splendore, apprezza e conosce molto bene.

Deryck Whibley e soci, freschi della pubblicazione dell’ultimo album in studio, intitolato appunto “Order In Decline” (19 luglio 2019) sanno esattamente come farsi ben volere dai propri fan, e oltre a una manciata di pezzi estratti dalla più recente fatica discografica, hanno proposto una serie di successi che hanno reso il nome dei Sum 41 memorabile per molti ex teenager dei primi anni 2000 (vedi “The Hell Song”, “Still Waiting” e “In Too Deep”).

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Scaletta concerto Sum 41

Turning Away

The Hell Song

Motivation

The Bitter End

Over My Head (Better Off Dead)

We’re All to Blame

War

Out for Blood

A Death in the Family

Walking Disaster

With Me

No Reason

Fake My Own Death

45 (A Matter of Time)

Screaming Bloody Murder

Underclass Hero

Catching Fire

Pieces

The People Vs…

Fat Lip

Still Waiting

Encore:

We Will Rock You (Queen cover)

In Too Deep

Never There

Encore 2:

Best of Me

