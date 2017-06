Syria, le foto del concerto a Padova del 21 giugno 2017

Ieri sera al Padova Pride Village è andato in scena il concerto di Syria. Di seguito, le foto del concerto di mercoledì 21 giugno 2017.

Quest’anno la cantante romana ha festeggiano i suoi primi 20 anni di carriera pubblicando la raccolta “IO+IO” (Diciotto brani anticipati dal singolo “Lontana da te”). “Questa raccolta è un concentrato di me. Mi piaceva l’idea di dividerla in due, perché i primi dieci anni della mia vita musicale sono stati vissuti in un modo e gli altri dieci in un altro, quindi ho cercato di scandirlo pensando a questo” (qui è disponibile l’intervista completa).

Fotografie a cura di Enrico Dal Boni.

Comments

comments