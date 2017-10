Tash Sultana, le foto del concerto a Sestri Levante (GE) del 26 luglio 2017

Tash Sultana si è esibita mercoledì 26 luglio 2017 a Sestri Levante (GE) all’interno della rassegna Mojotic Festival. Di seguito le foto dell’evento.

La 22enne musicista australiana di origini maltesi è diventata famosa grazie al singolo “Jungle” ed è attualmente in Europa per promuovere il suo EP di debutto “Notion”. La musicista ha deciso di dedicare la sua vita alla musica dopo una disavventura avvenuta in adolescenza, quando abusò nell’utilizzo di funghi allucinogeni come condimento di una pizza: questo fatto le causò delle psicosi, e delle confusioni nel riconoscere la realtà dall’immaginazione, per più di sei mesi della sua vita. La musica, secondo le sue parole, fu ciò che le ha permesso di guarire.

Tash Sultana è in tour ininterrottamente dal 2016 e, tolta una parentesi nella quale fu costretta a cancellare dei concerti per una laringite, ha suonato senza sosta tra Europa e Oceania. “Notion” è stato un successo in Australia, al punto di raggiungere la Top 5 delle classifiche locali. Pur essendo giovane, la cantante ha dimostrato di avere solidi progetti in futuro: la registrazione di due album (il primo dovrebbe arrivare nei negozi nella prima metà del 2018), lunghi tour di supporto e, infine, una lunga pausa nella quale tornerebbe alla vita normale.

Il tour mondiale terminerà il 31 dicembre in Nuova Zelanda; prima la cantante sarà in Europa (fino alla fine dell’estate) per poi sbarcare per la prima volta negli Stati Uniti e in Canada.

Foto a cura di Sebastiano Toma

