Temperance, il report del concerto ad Alba del 29 aprile 2017

La cornice del Teatro Sociale di Alba contribuisce a creare un’atmosfera elegante e sfarzosa per la registrazione del live DVD dei Temperance: “Live Show at the Teather”. L’interno del palazzo riporta ad ambientazioni antiche di raffinati spettacoli d’élite: una piccola bomboniera dalle mura dorate, in cui platee e loggioni sono gremiti di persone in attesa di questo evento metal dal parziale sapore operistico. La risposta in fatto di curiosità e interesse non ha disatteso le aspettative, a dimostrazione della eterogeneità di pubblico presente, in cui giovani metallari si mischiano a famiglie con tanto di bambini al seguito, tutti comodamente seduti sulle poltrone del teatro.

È una grande performance quella che i Temperance elargiscono in questa serata: ogni elemento partecipa alla costruzione di un ensemble musicale di grandissima caratura, perfettamente orchestrato. Marco Pastorino è un trascinatore carismatico, autore di una prova strepitosa alla chitarra e di una modulazione vocale incredibile, attraverso cui riesce a passare con grande facilità da violenti urli a delicati acuti. Stesso discorso vale per Chiara Tricarico, la cui voce si dispiega tra le intonazioni prettamente liriche di “Oblivion” e le delicate sfumature di “Change the Rhyme”, passando attraverso le continue variazioni in “Unspoken Words”: una versatilità canora perfetta per raccontare le molteplici sfumature del sound adamantino dei Temperance.

La scaletta è incentrata prevalentemente sull’ultimo album, “The Earth Embraces Us All”, un grandissimo lavoro che consacra la band nostrana e viene giustamente celebrato in questo live. La sezione ritmica è una continua scarica di percussioni esplosive, attraverso la martellante batteria di Alfonso Mocerino e le possenti vibrazioni del basso di Luca Negro: i due picchiano sugli strumenti senza requie, mostrando il proprio talento anche attraverso due strepitosi intermezzi di assoli che ne esaltano la bravura e incantano i presenti. Un concerto strepitoso, impreziosito ulteriormente dall’esecuzione del quartetto d’archi e dal coro di supporto, tutti perfettamente inseriti nel contesto, autori anch’essi di performance di grande spessore.

La serata si conclude con una meritata standing ovation, a celebrazione di un evento storico per i Temperance, ma di eguale importanza per la musica in senso più ampio. Con questa esecuzione è stato possibile mostrare a chiunque, particolarmente agli scettici, che non stiamo parlando di “rumore”, bensì di qualcosa che il nostro retaggio porta con sé dai primordi della musica, e che sempre maggiormente tendiamo a dimenticare: melodia, sinfonia, talvolta decisa, perfino brutale, ma sempre pregna di armonia e forza. Chapeau.

