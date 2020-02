Tenacious D, le foto e la scaletta del concerto di Milano del 19 febbraio 2020

Esistono pochi spettacoli allo stesso tempo divertenti da morire e genuinamente rock come quello dei Tenacious D, che si sono esibiti per la loro unica data italiana del “Post-Apocalypto Tour” al Lorenzini District di Milano.

Il duo composto dagli attori e musicisti (oltre che amici da una vita) Jack Black e Kyle Gass ha condotto il pubblico in un viaggio musicale lungo i maggiori successi dei Nostri, concentrandosi in particolar modo sull’ultima fatica discografica, “Post-Apocalypto” (2018), senza dimenticare “The Pick of Destiny“, colonna sonora dell’omonimo film del 2006.

Foto a cura di Alessandro Bremec

Scaletta concerto Tenacious D

HOPE

MAKING LOVE

TAKE US INTO SPACE

FUCK YO-YO MA

DADDY DING DONG

Play Video

ROBOT

COLORS

JB JR RAP

WOMAN TIME

SAVE THE WORLD

POST-APOCALYPTO THEME (REPRISE)

Greatest Hits

Rize of the Fenix

Low Hangin’ Fruit

Sax-a-Boom

Roadie

Master Exploder

Dude (I Totally Miss You)

Kickapoo

Beelzeboss (The Final Showdown)

The Metal

Wonderboy

Tribute

Double Team

Encore:

Lose Yourself (Eminem cover)

Sunshine of Your Love (Cream cover)

Fuck Her Gently

Comments

comments