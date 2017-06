The 1975, le foto del concerto a Milano del 29 giugno 2017

L’atteso tour dei The 1975 ieri sera è sbarcato al Fabrique di Milano. Di seguito, le foto del concerto del 29 giugno 2017.

Il gruppo formato da Matt Healy, Adam Hann, Ross MacDonald e George Daniel ha pubblicato a inizio 2016 il suo secondo album dal titolo “I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It” (qui è disponibile la recensione). Il progetto ha ricevuto ottimi consensi da parte di critica e pubblico. Il quartetto britannico inoltre, grazie alle vendite, è arrivato ai primi posti delle classifiche inglese e americane.

Fotografie a cura di Mairo Cinquetti.

Comments

comments