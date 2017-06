The Chainsmokers, le foto del concerto a Milano del 28 giugno 2017

Questa sera i Chainsmokers hanno fatto tappa all’ippodromo Snai di San Siro in occasione del Milano Summer Festival. Si tratta dell’unica data italiana del tour europeo. Di seguito, le foto del concerto del 28 giugno 2017.

I Chainsmokers nel 2016 hanno conquistato le vette delle classifiche e fatto incetta di certificazioni grazie a hit mondiali come “Don’t Let Me Down”, “Closer”, “Paris” e la recente collaborazione con i Coldplay ‘Something Just Like This’. I due produttori, Alex e Andrew, si sono imposti alla grande e in breve tempo nel panorama musicale mondiale. Quest’anno inoltre hanno pubblicato il loro album di debutto intitolato “Memories… Do Not Open”.

Fotografie a cura di Arianna Carotta

