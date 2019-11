The Chemical Brothers, le foto e la scaletta del concerto di Milano del 16 novembre 2019

The Chemical Brothers si sono esibiti al Mediolanum Forum di Assago (MI) lo scorso 16 novembre per la prima data italiana del “No Geography Tour”, che proseguirà e terminerà il giorno successivo, il 17 novembre, al Modigliani Forum di Livorno.

Freschi della pubblicazione del nono album in studio, “No Geography” appunto, uscito il 12 aprile di quest’anno, il duo composto da Tom Rowlands e Ed Simons ha proposto uno show a livello delle aspettative e della qualità a cui i Nostri ci hanno abituato da sempre, accompagnando alla musica uno spettacolo visivo ad altissimo impatto, tra luci, laser e visual all’avanguardia.

La scaletta, oltre a concentrarsi come ovvio sull’ultimo arrivato in casa The Chemical Brothers, ha esplorato il passato di Rowlands e Simons proponendo successi immortali quali “Hey Boy Hey Girl”, “Galvanize” e “Got Glint?”.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Scaletta concerto The Chemical Brothers

Go

Free Yourself

Chemical Beats

MAH

EML Ritual

Swoon

Temptation / Star Guitar / Gravity Drops

Got to Keep On

Hey Boy Hey Girl

Eve of Destruction

Saturate

Elektrobank

No Geography

Escape Velocity

Wide Open / Don’t Think

Galvanize

C-H-E-M-I-C-A-L / Leave Home / Song to the Siren

Block Rockin’ Beats

Encore:

Got Glint?

Catch Me I’m Falling

The Private Psychedelic Reel

