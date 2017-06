The Cult, le foto del concerto a Milano del 26 giugno 2017

Ieri sera i The Cult hanno fatto tappa all’Alcatraz di Milano. Si è trattato dell’unico show italiano della band guidata da Ian Astbury e Billy Duffy. Di seguito, le foto del concerto del 26 giugno 2017.

I The Cult, lo scorso anno, hanno pubblicato il loro decimo album di inediti intitolato “Hidden City”. Il nuovo progetto è stato accolto in modo positivo sia dal pubblico che dalla critica. Si tratta di un ritorno in grande stile per il gruppo capace di riconfermasi a grandi livelli (il precedente disco risale al 2012). In estate la band affronterà un tour europeo.

Fotografie a cura di Mairo Cinquetti.

Comments

comments