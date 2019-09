The Dandy Warhols, le foto del concerto di Bologna del 17 settembre 2019

Il 17 settembre 2019 i Dandy Warhols hanno suonato al Locomotive Club di Bologna ripercorrendo i loro 25 anni di carriera. L’iconica band si è esibita in un’atmosfera di luci basse e nebbia che hanno accompagnato la profonda e fumosa voce di un invecchiato Courtney Taylor. La tastierista Zia McCabe è un’emissione continua di energia sensuale e femminile, una protagonista sexy e decisamente tosta, una vera “rock’n’roll woman”. Pete Holmström, ricco di tutti i suoi pedali e delle sue chitarre ha ricreato una bella atmosfera, trascinando il pubblico che ha dimostrato di apprezzare ancora molto il sound della formazione, il tutto al ritmo dei colpi della batteria di Brent De Boer.

Sembra che i TDW siano migliorati durante l’arco di questi 25 anni, più stagionati ma più precisi e con una bella serie di sfumature musicali. All’esordio della loro carriera non in molti avrebbero scommesso che i ragazzi dell’Oregon sarebbero arrivati a festeggiare insieme il quarto di secolo.

Il concerto si apre con “Forever”, estratta da “Why You So Crazy” (2019) e si prosegue con una scaletta piena di successi che ha contribuito a scandire il tempo di questi anni passati insieme. “Good Morning” o “Mohammed” per citarne alcune, fino all’acclamata “Bohemian Like You”, brano che rimarrà per sempre la bandiera di una band che, piaccia o meno, tanto cara fu al compianto David Bowie che li volle come opening act, in particolare nell’A Reality Tour del 2003.

Scaletta concerto The Dandy Warhols

1. Forever

2. Holding Me Up

3. STYGGO

4. Crack Cocaine Rager

5. Get Off

6. Highlife

7. Not If You Were the Last Junkie on Earth

8. Everyone Is Totally Insane

9. Ride

10. You Were the Last High

11. Mohammed

12. Godless

13. Bohemian Like You

14. We Used to Be Friends

15. Every Day Should Be a Holiday

16. Pete International Airport / Boys Better / Zia Outroset

Foto e testi a cura di Roberta Tagliaferri

Comments

comments