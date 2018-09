I The Darkness si sono esibiti venerdì 31 agosto 2018 a “Settembre – Prato è Spettacolo” di Prato. Di seguito le foto del concerto.

La rassegna terminerà lunedì e nelle altre serate avrà in calendario artisti come Einsturzende Neubauten, dEus, Blonde Redhead, The Zen Circus, A Toys Orchestra e De André Canta De André.

Comments

comments