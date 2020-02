The Darkness, le foto e la scaletta del concerto di Nonantola (MO) del 7 febbraio 2020

Come da consuetudine, dopo la tappa milanese, i The Darkness hanno proposto anche al Vox Club di Nonantola (MO) lo scorso 7 febbraio uno show dove il rock e l’attitudine sono tutto.

La band guidata dai fratelli Hawkins ha pubblicato da poco “Easter Is Cancelled“, disco che è stato ovviamente al centro della scaletta proposta durante questa ultima data italiana dei Nostri, insieme a cavalli di battaglia come “One Way Ticket” e “I Believe in a Thing Called Love”.

Foto a cura di Giuseppe Craca

Scaletta concerto The Darkness

Rock and Roll Deserves to Die

How Can I Lose Your Love

Live ‘Til I Die

Heart Explodes

Deck Chair

Easter Is Cancelled

Heavy Metal Lover

In Another Life

Choke on It

We Are the Guitar Men (Justin solo acustico)

Encore:

One Way Ticket

Barbarian

Growing on Me

Japanese Prisoner of Love

Love Is Only a Feeling

Solid Gold

Givin’ Up

Street Spirit (Fade Out) (Radiohead cover)

Get Your Hands Off My Woman

Encore 2:

I Believe in a Thing Called Love

Comments

comments