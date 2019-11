The Exploited, le foto e il report del concerto di Caramagna (TO) del 6 novembre 2019

Caramagna non sarà Roma, ma questo non ha impedito ai The Exploited, leggende del punk fin dagli anni ’80, di riempire di adrenalina lo scorso 6 novembre l’intera struttura piemontese con la collaborazione di altre sei band: i nostrani The Unpleasant, No Restraints, Jesus Freaks e Il Complesso, i tedeschi Drain Down ed il gruppo all female dal Regno Unito Maid of Ace.

Un concerto che esplora vari sottogeneri del punk, da quello più classico all’hardcore fino all’Oi!, lo street punk della band di “Beat the Bastards”. L’evento, organizzato da Last One to Die Crew, ha coinvolto un pubblico abbastanza vasto e suddiviso su più fasce d’età; dal suo inizio alle 20.30 di sera fino alla chiusura del gruppo scozzese alle 23.45, ci sono stati solo pochi attimi di respiro necessari per attrezzare il palco. Per il resto del tempo i gruppi non hanno risparmiato i presenti dai violenti colpi del genere sovversivo per eccellenza. Insomma, un concerto punk per veri amanti del punk. Attenzione: non per stomaci deboli.

Scaletta concerto The Exploited

Let’s Start a War (Said Maggie One Day)

Fightback

Dogs of War

The Massacre

UK 82

Chaos Is My Life

Dead Cities

Alternative

Noize Annoys

Never Sell Out

Rival Leaders

Troops of Tomorrow (The Vibrators cover)

I Believe in Anarchy

Holiday in the Sun

Beat the Bastards

Cop Cars

Fuck the System

Porno Slut

Army Life

Fuck the USA

Encore:

Sex & Violence (con i Maid of Ace)

Don’t Forget the Chaos

Punks Not Dead

Was It Me

Foto a cura di Alessandro Bosio

