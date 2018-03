The Kolors, le foto del concerto di Torino del 12 marzo 2018

I The Kolors si sono esibiti lunedì 12 marzo 2018 all’Hiroshima Mon Amour di Torino. Di seguito le foto del concerto.

Il trio originario di Napoli, reduce dal nono posto al Festival di Sanremo, chiude nel capoluogo piemontese il tour di riscaldamento che li ha portati ad esibirsi in cinque città italiane nell’arco di una settimana: Napoli, Roma, Bologna, Milano e Torino.

Il gruppo, la cui ultima pubblicazione è il disco “You” uscito lo scorso anno, ha partecipato alla rassegna ligure con il brano “Frida (mai mai mai)”, che ha dato il titolo all’intero tour. Dopo questa serie di show, che chiudono una prima parte dell’anno molto intensa per il gruppo, i The Kolors si prenderanno una breve pausa per pensare ai progetti futuri.

The Kolors, le foto del concerto di Torino

Foto a cura di Alessandro Bosio

