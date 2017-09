The Kolors, le foto del concerto a Moncalieri (TO) del 6 settembre 2017

I The Kolors si sono esibiti mercoledì 6 settembre 2017 a Moncalieri (TO) all’interno di un evento gratuito. Di seguito le foto del concerto, inserito all’interno della serata Fiat Music organizzata da Red Ronnie; un evento nel quale l’ex conduttore di Roxy Bar offre la possibilità ad artisti emergenti di esibirsi sullo stesso palco di nomi più affermati.

Nati nel 2010 e cresciuti nei club dell’hinterland milanese, e più precisamente nel club Le Scimmie che li ha visti come resident band, il trio è salito alla ribalta nazionale nel 2015, quando vinse il talent show di Mediaset Amici. Un successo fulmineo che li ha portati a vendere ben 200000 copie di “Out”, il secondo capitolo discografico pubblicato a poche settimane dalla vittoria di Amici. Un anno nel quale il gruppo si è esibito più volte nei palchi di tutta Italia, con esibizioni da ricordare all’interno di Expo e degli MTV Italian Awards.

A due anni dal precedente lavoro, lo scorso maggio la band ha pubblicato “You”, il terzo studio album uscito per l’etichetta Baraonda Edizioni Musicali. Arrivato in classifica fino al quarto posto, “You” è una raccolta di dodici brani in lingua inglese nei quali sono presenti collaborazioni con Gucci Mane e il duo Andy Bell e Gem Archer. Dopo due concerti-evento a Roma e Milano, il gruppo è stato protagonista di un breve tour estivo che li ha visti esibirsi anche in Sicilia, per due concerti a Palermo e in provincia di Catania. Il gruppo, dopo aver terminato i concerti alla fine di settembre, si prenderà una pausa per poi tornare in tour ad inizio 2018 con una serie di date all’estero.

Foto a cura di Omar Lanzetti.

