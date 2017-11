The Kooks, le foto del concerto di Milano del 13 novembre 2017

I The Kooks si sono esibiti lunedì 13 novembre 2017 al Fabrique di Milano. Di seguito le foto del concerto.

Nati nel 2005, i The Kooks si sono ritagliati negli anni un successo che li ha portati oltre la nativa Brighton, anche grazie ad un debutto “Inside In/Inside Out” lanciato da hit come “Naive” e “She Moves In Her Own Way” che hanno reso questo album un classico del genere. A dodici anni dalla formazione, la band inglese ha pubblicato “Best Of.. So Far”, la prima raccolta che include oltre ai maggiori successi anche riarrangiamenti e inediti.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

The Kooks, le foto del concerto di Milano

