The Leading Guy, il backstage del concerto di Roncade (TV)

In occasione del concerto del 31 gennaio al New Age Club di Roncade (TV), abbiamo avuto l’occasione di immortalare The Leading Guy nel backstage del suo fortunato show, posto all’interno dell’altrettanto fortunato “Twelve Letters Tour”, che ha portato il cantautore nostrano a esibirsi nei principali club italiani.

All’anagrafe Simone Zampieri, The Leading Guy ha all’attivo due album di inediti, “Memorandum”, pubblicato nel 2o15, e “Twelve Letters“, uscito lo scorso anno. Nel 2019 l’artista pop folk ha inoltre collaborato al disco tributo a Fabrizio De André “Faber Nostrum”, che racchiude 15 brani dello storico cantautore genovese reinterpretati da vari artisti della scena rock, indie e indie pop italiana.

Una carriera, quella di The Leading Guy, ormai ben avviata sulla strada del successo grazie alla sua proposta che esplora e miscela il meglio dell’indie italiano e del rock britannico.

Foto a cura di Giuseppe Craca

Comments

comments