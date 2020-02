The Leading Guy, le foto e la scaletta del concerto di Roncade (TV) del 31 gennaio 2020

Simone Zampieri, meglio noto come The Leading Guy, si è esibito al New Age Club di Roncade (TV) lo scorso 31 gennaio, nel corso del suo “Twelve Letters Tour”, che lo sta portando in tutti i principali club italiani, per la prima volta accompagnato da una full band.

Il cantautore bellunese classe 1986 si è fatto conoscere nel 2015 in seguito alla pubblicazione del suo primo disco in studio, “Memorandum“, mentre il secondo album, “Twelve Letters” appunto, è arrivato nel 2019, consacrando la carriera del giovane autore pop folk, a cavallo tra indie italiano e rock britannico.

Foto a cura di Giuseppe Craca

Scaletta concerto The Leading Guy

Sense Of Awe

Black

In My Town

Click Clock

Carry On

To See As The Good Sees

The Temple

While the Dogs Are Barking/Save Tonight (cover Eagle-Eye Cerry)

Mr Wolff

Melville

Per non andare via

Se ti tagliassero a pezzetti (cover di Fabrizio De André)

Oh father/Can You Hear Me Now

One Of Them

Land Of Hope

Behind the Yellow Field (chitarra e voce)

Oh Brother (chitarra e voce)

Times

Devil In My Arms

Dream Of

