The Lumineers, le foto e la scaletta del concerto di Milano del 4 novembre 2019

Un Alcatraz sold-out per i The Lumineers, che si sono esibiti nella venue meneghina il 4 novembre 2019 (ma che torneranno, per tutti coloro che vogliono replicare l’esperienza della scorsa sera e per chi non è riuscito ad accaparrarsi in tempo un biglietto per la data nei club, il 12 luglio 2020 nella prestigiosa cornice dell’Arena di Verona).

Reduci dalla pubblicazione del loro terzo disco, intitolato appunto “III”, Jeremiah Caleb Fraites e soci hanno proposto uno show incentrato sia sui brani più recenti, che sulle hit più datate come “Cleopatra” e l’acclamatissima e arcinota “Ho Hey”. Il successo della formazione statunitense risiede proprio nell’approccio fresco, diretto e contemporaneo al folk, un genere capace di toccare le corde di un pubblico molto vasto e trasversale.



Foto a cura di Mairo Cinquetti

Scaletta concerto The Lumineers

Sleep on the Floor

Cleopatra

Life in the City

Submarines

Dead Sea

Leader of the Landslide

Gun Song

Flowers in Your Hair

Ho Hey

Ophelia

Gloria

It Wasn’t Easy to Be Happy for You

Charlie Boy

My Cell

Jimmy Sparks

April

Salt and the Sea

Slow It Down

Big Parade

Encore:

Donna

Angela

Gale Song

Stubborn Love

