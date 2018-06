The Script, le foto del concerto di Milano del 10 giugno 2018

I The Script si sono esibiti domenica 10 giugno 2018 al Forum di Assago (MI). Di seguito le foto del concerto.

La band irlandese torna in Italia per due concerti (il secondo è in programma oggi, 11 giugno, a Padova) inizialmente pianificati per il mese di marzo; lo slittamento, annunciato a ridosso delle esibizioni, è avvenuto a causa di una bronchite che ha colpito il frontman Daniel O’Donoghue, problema di salute che ha costretto la band a posticipare alcune date del loro tour europeo

Foto a cura di Mairo Cinquetti

The Script, le foto del concerto di Milano

