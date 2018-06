The Script, le foto del concerto di Padova dell’11 giugno 2018

I The Script si sono esibiti lunedì 11 giugno 2018 al Gran Teatro Geox di Padova. Di seguito le foto del concerto.

A tre mesi dalle date inizialmente programmate nel nostro Paese, il trio irlandese sbarca a Padova per la seconda e ultima data italiana del loro tour, concerto che chiude di fatto anche la serie di show europei di questo 2018. Lo stesso Danny O’Donoghue scherza sulla vicenda già nelle prime battute dello show, annunciando che in realtà i concerti vennero annullati non per ragioni di salute ma per una sua sbronza la sera prima dei concerti italiani.

Al traguardo dei dieci anni di carriera, e con un repertorio ormai consolidato grazie alle sei pubblicazioni discografiche, i The Script sfoderano uno show maiuscolo incentrato sull’ultimo lavoro “Freedom Child”, nei negozi dallo scorso anno, e sul precedente “No Sound Without Silence”. Una band che si dimostra compatta sin dalle prime battute, supportata da due turnisti piazzati sulla zona centrale del palco, e che nel loro concerto spazia dall’arena rock ai brani più acustici, spaziando su sonorità che in alcuni momenti fanno l’occhiolino alla dance music.

The Script, le foto del concerto di Padova

Comments

comments