The Tallest Man On Earth, il report e le foto del concerto di Torino del 28 febbraio 2019

Una distanza prolungata si compensa con un riavvicinamento altrettanto intenso. Mi viene da pensare a quegli amici che vivono all’estero, ai mesi di scambi di messaggi su Whatsapp che fanno da magro sostituto a ogni altro tipo di contatto che ci possa far sentire vicini. Quando arriva il momento di ricongiungersi, il gesto più naturale per esorcizzare quella distanza geografica – ma soprattutto fisica – è l’abbraccio: una miriade di sensazioni tattili, olfattive, visive, per colmare in pochi istanti un vuoto lunghissimo.

È curioso come lo stesso tipo di necessità ritorni anche in ambito musicale. Quello stesso bisogno di calore e di vicinanza si ripresenta quando ci ritroviamo davanti ad un artista che per anni è stato lontano dai palchi: i messaggi Whatsapp si traducono nell’ascolto compulsivo della sua discografia e nel periodico check di tour imminenti fino all’annuncio della data più vicina a noi. Quando il fatidico momento arriva, tutto quello che aspettiamo è scioglierci in un metaforico abbraccio di canzoni cantate a squarciagola e applausi interminabili sottopalco.

Il 28 febbraio, a tre anni dalla sua ultima apparizione sui palchi italiani, abbiamo riabbracciato Kristian Matsson, meglio conosciuto come The Tallest Man On Earth. Per l’atteso ritrovo con i suoi fan il cantautore svedese apparecchia alle OGR di Torino un set intimo come chi si prepara a rivedere un vecchio amico per raccontargli tutto quello che è successo in questi anni trascorsi senza vedersi: sul palco c’è solo lui, vestito completamente di bianco, illuminato dalla coreografica scenografia di parallelepipedi a led alle sue spalle. Questo concerto è un incontro faccia a faccia e cuore a cuore solo per lui e il suo pubblico.

La trepidazione è palpabile ed esplode alle prime note di “To Just Grow Away”: l’uomo più alto del pianeta è proprio come ce lo ricordavamo, sicuro nella sua presenza scenica, un tutt’uno con la sua chitarra (una delle tante che cambierà durante il live). L’assenza di Matsson dai palchi va di pari passo con il suo silenzio discografico, stabile al 2015 con l’uscita di “Dark Bird Is Home” e spezzato solo dall’ultima incursione di “When The Bird Sees The Solid Ground”, progetto di sperimentazione audiovisiva del cantautore nordeuropeo. Il tutto non può che influire sulla scaletta del concerto che si snoda piacevolmente tra pezzi amatissimi come “The Gardener”, “Love is All”, “King Of Spain” alternati a novità come “An Ocean”, “The running styles of New York”. A sorpresa, però, un visibilmente emozionato Matsson annuncia che l’uscita del nuovo album è imminente – il 19 aprile la data fatidica – arricchendo la setlist con una piccola selezione di pezzi in anteprima.

L’ultima impressione che ho avuto di Kristian Matsson sul palco nel 2016 è che per The Tallest Man On Earth la presenza di una band potesse essere totalmente superflua: da solo, Matsson rispecchia l’ideale dello showman a 360 gradi. One man band, canta, suona, balla e intrattiene il pubblico con piccoli sketch occupando tutto lo spazio del palco e muovendosi di continuo, passando dalla chitarra al piano. Stavolta The Tallest Man On Earth ce l’ha fatta, i riflettori sono definitivamente ed esclusivamente puntati su di lui. Matsson è un musicista eccezionale, capace di riempire il palco con una chitarra, un banjo, un’armonica e un pianoforte anche se alla lunga l’assenza di una band appiattisce il live, trascinandolo sul finale. A rendere strana l’atmosfera si aggiunge il fatto che siamo tutti ordinatamente seduti e divisi in file e questo aggiunge una certa distanza (fisica ed emotiva) dall’artista sul palco. Questo articolo però inizia parlando di distanze da colmare non a caso: nessuna sedia infatti può trattenere il bisogno di vicinanza e il sentimento di partecipazione che ci spinge sotto palco per l’encore che si chiude con una “Kids on the run” introdotta da “The Winner Takes It All” degli ABBA.

Il tempo degli abbracci è finito e Matsson si ritira ballando ancora sulle note delle Supremes, lasciandoci con un sorriso mentre canticchiamo “You Can’t Hurry Love” sulla strada verso casa, pronti a ritornare ognuno alla propria quotidianità. Il bello del ritrovarsi è anche questo, la consapevolezza che ogni volta che ci rivedremo sarà come se non fosse trascorso neanche un minuto.

Alessia Giazzi, foto di Franco Rodi

Comments

comments