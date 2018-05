The Vamps, le foto del concerto di Milano del 22 maggio 2018

I The Vamps si sono esibiti martedì 22 maggio 2018 all’Alcatraz di Milano. Di seguito le foto del concerto.

Il quartetto britannico è nato nel 2011 grazie ad un’idea del chitarrista James McVey ma è solo dopo due anni, nei quali McVey ha reclutato gli altri membri della band utilizzando i social media e YouTube, che esce il primo singolo del gruppo “Wild Heart”, al quale è seguito il primo videoclip “Can We Dance” che li ha proiettati alla seconda posizione della UK Singles Chart al debutto.

I membri, la cui età è compresa tra i 22 e i 24 anni, hanno già all’attivo numerosi tour da headliner in giro per il mondo e ben tre dischi, l’ultimo dei quali “Night And Day” è uscito nel 2017.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

The Vamps, le foto del concerto di Milano

Comments

comments